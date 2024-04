Lando Norris sorride soddisfatto al termine del GP di Cina, in cui è stato nominato MVP grazie al 2° posto dietro a Verstappen: "Sono molto felice e anche sorpreso, non mi aspettavo il podio. Le condizioni ci hanno aiutato parecchio. Ho avuto un buon ritmo, mi sono sentito meglio rispetto alla Sprint". Guarda il video. Il Mondiale torna il 5 maggio in Florida: diretta Sky e streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS