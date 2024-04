Si va verso la quinta gara della stagione. Dopo aver vinto la Sprint, Max Verstappen ha conquistato anche la pole position a Shanghai. Gara in rimonta per le Ferrari, mentre la Williams comunica che Sargeant scatterà dalla pit-lane. Qui tutte le ultime news: dal meteo ai giri da percorrere, aspettando lo spegnimento dei semafori. Gara live alle 9 su Sky e in streaming su NOW

Sta per scattare il quinto GP della stagione di F1. Il Mondiale è in Cina, dove Verstappen, leader del Mondiale, scatta dalla pole dopo aver conquistato già la vittoria nella gara Sprint di sabato. Oggi il via alle 9, con una prima fila compeltata dall'altra Red Bull di Sergio Perez, Potrete segure tutto in diretta tv Sky e in streaming su NOW.