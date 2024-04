Non ce ne voglia Norris, votato a fine gara, ma Max Verstappen è stato l'incontrastabile MVP del Gran Premio di Cina. E adesso sappiamo cosa significa questo acronimo: "Max Verstappen Predator". Già, perché lui è un predatore. Non lo ferma nessuno... Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna il 5 maggio in Florida: diretta Sky e streaming su NOW

GP CINA, HIGHLIGHTS