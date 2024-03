L' annuncio è arrivato durante le prove libere 3 del GP dell'Arabia Saudita, comunicato che smentisce tutti i rumors su un possibile disimpegno dell'Audi sull’ingresso in Formula 1. Dopo aver acquisito una quota della proprietà Sauber , Audi ha ufficializzato che rileverà il 100% della scuderia svizzera verso l’ingresso in F1 nel 2026 . Se inizialmente si parlava del 75% delle quote di Sauber, la casa tedesca ne acquisirà invece la totalità come votato dal Consiglio di sorveglianza (di Volkswagen e Audi) accelerando così i preparativi per entrare nel mondo della Formula 1.

Come cambiano le figure di Hoffmann e Seidl

Finora a capo della divisione Sviluppo tecnico di Audi, Oliver Hofmann si dimette da membro del Consiglio di amministrazione di Audi diventando il responsabile del progetto F1: "Il motorsport, in particolare la Formula 1, è la mia grande passione - ha detto -. Sono convinto che unendo le responsabilità e assumendo il 100% del Gruppo Sauber, accelereremo ulteriormente i nostri preparativi per il lancio nel 2026". In qualità di Ceo dell'Audi F1 Team, invece, Andreas Seidl sarà responsabile dell'implementazione del progetto F1 e della gestione dell'Audi F1 Team: “Ringrazio Gernot Döllner e Oliver Hoffmann per la loro fiducia e non vedo l'ora di guidare l'Audi in Formula 1 insieme a un team altamente motivato come CEO dell'Audi F1 Team. Abbiamo una tabella di marcia chiara su come vogliamo diventare competitivi sia a Hinwil che a Neuburg. Abbiamo obiettivi ambiziosi".