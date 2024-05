Ho corso con Senna, ma sui kart capii la grandezza

Immenso. La grandezza di Ayrton l’ho scoperta quando il mio meccanico dei kart, Vittorio Cò, per festeggiare la nostra vittoria nel Campionato Italiano Cadetti, mi invitò alla gara del Mondiale del 1979 all’Estoril in Portogallo. Seduti sulla tribuna principale per guardare i piloti che stavano girando, mi disse. "Dimmi da quale pilota devi imparare tutto quello che fa". Erano 100 i kart impazziti nelle traiettorie che tra rettilineo principale e retrobox si scatenavano per trovare assetto e velocità. In mezzo a tutta quella frenesia collettiva, un casco giallo spiccava, per postura adottata nella seduta e per la fisicità con cui guidava. Era l’unico ad “ingrassare” il motore in fondo al rettilineo, aumentando la portata di miscela, tenendo in frenata una sola mano sul volante e la destra sul carburatore con il kart in derapata. Ayrton Senna Da Silva, nato con la velocità nel sangue, dimostrava di essere speciale fin dai primi giri e non a caso tutti lo guardavamo e tutti cercavano di imitarlo; in verità con poco successo. L’arrivo in Formula 1 è stato naturale perché un talento come il suo ha destato immediato interesse nelle squadre più blasonate. Non a caso fece dei test con Williams, Brabham e McLaren. Eppure, alla fine del 1983 scelse la Toleman. Monoposto che lo stesso Ayrton indicava con buon potenziale ma per arrivare sul podio, non per vincere. Una scelta che mostrava quanto fosse attento, intelligente ed umile. Imparare in una squadra più piccola per essere pronto alla grande occasione.