Il sette volte campione del mondo, che dal 2025 guiderà la Ferrari, non ha ricevuto il via libera dalla Mercedes per testare le gomme con la sua nuova scuderia. Hamilton, che lascerà Mercedes dopo 12 stagioni, sarà impegnato in alcuni eventi promozionali con lo sponsor Petronas che, dunque, non gli permetteranno di familiarizzare con l’ambiente Ferrari prima di iniziare ufficialmente la sua avventura con la scuderia di Maranello. Vasseur, team principal della Rossa, ha però già ventilato la possibilità che Hamilton possa testare una vecchia monoposto di Formula 1 Ferrari come permesso da regolamento anche prima dei test del Bahrain 2025 in programma il 26-27. Occasioni che gli permetteranno di arrivare comunque pronto a iniziare la sua nuova avventura in Rosso a marzo in Australia