Continua l'ottimo weekend di Abbi Pulling: dopo le due pole conquistate sabato mattina, la pilota Alpine vince anche Gara 1 a Miami davanti a Doriane Pin e a Chloe Chambers, al primo podio in carriera. In attesa di Gara 2, domani alle 19, le qualifiche della Formula 1 sono in diretta alle 22 su Sky e in streaming su NOW

