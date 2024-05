Mettere in discussione Charles vuol dire non capire nulla di Formula 1 e motorsport. Serve equilibrio nelle valutazioni, mentre a volte si tende ad esaltarsi per un risultato e a deprimersi per altre situazioni. In griglia ci sono i venti migliori piloti al mondo, a volte commettono degli errori e a volte delle magie. Il monegasco ha commesso un errore nelle libere, poi il suo weekend è stato spettacolare Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE