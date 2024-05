Kimi Antonelli sempre più vicino al debutto in F1 per questa stagione, ma non accadrà nel prossimo weekend di Imola. La frenata per questa tappa è arrivata anche da James Vowles, team principal della Williams (con la quale scenderà in pista). Più probabile vedere il giovane bolognese girare con i grandi a fine agosto. E in questo VIDEO vi spieghiamo con Carlo Vanzini e Roberto Chinchero il perché. Mondiale a Miami: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV