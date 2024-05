Max Verstappen conquista la sesta pole della stagione a Miami: dietro al campione del mondo ci sono le due Ferrari di Leclerc e Sainz, poi Perez e le McLaren. Più staccato Alonso 15°, Ricciardo scatta ultimo dovendo scontare la penalità inflitta in Cina. Qui la griglia di partenza. Domenica alle 22 il GP di Miami è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1 A MIAMI, HIGHLIGHTS QUALIFICHE