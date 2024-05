Charles Leclerc chiude sul podio a Miami dietro a Norris e Verstappen: "E' stata una gara complicata, in partenza pensavo che Perez ci prendesse. Abbiamo avuto sfortuna con la Safety, ma oggi non c'era tanto passo. Contento per Lando, merita la vittoria. Ora aspettiamo gli aggiornamenti per andare a riprendere la McLaren". Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Gara complicata, in partenza non sono partito alla grande. Ho avuto un pattinamento e poi ho visto Checo a destra con pochissima aderenza che ha fatto un gran bloccaggio. Pensavo che ci saremmo tutti toccati ma per fortuna non abbiamo avuto danni. Poi ci siamo concentrati su noi stessi ma anche oggi mancava passo. Abbiamo fatto del nostro, abbiamo avuto sfortuna con la tempistica della Safety Car che non è stata ottima per noi, e alla fine avevamo le gomme più vecchie di tutti. Sono molto contento per Lando, ha meritato questa vittoria. Molto spesso è arrivato vicino al successo ma per vari motivi non ci era riuscito. Per tutto il weekend è stato sul pezzo, già nel Q2 ha fatto un giro super. Ha meritato. Ora sta a noi portare gli aggiornamenti rapidamente e riprenderli".