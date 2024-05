Che gara di Lando Norris! La prima vittoria in carriera non si scorda mai. Battuto in pista Verstappen. Buona anche la gara di Leclerc, sul terzo gradino del podio. Bene anche l'altra Ferrari di Sainz e Hamilton. Prossima tappa Imola nel weekend del 19 maggio: live su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS