Partenza al limite della penalità per Sergio Perez, che va all'esterno e rischia di sbattere contro Verstappen, Leclerc e Sainz. Una mossa che non ha pagato per il messicano, che ha perso al via un paio di posizioni ma che ha evitato sanzioni dagli stewards. Ecco la fotosequenza della partenza. La gara in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI LIVE