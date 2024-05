Finisce anzitempo la terza sessione di libere per Alonso: perde il controllo della sua Aston all'uscita della Rivazza 2 e si schianta contro le barriere a poco più di mezz'ora dal termine. Controlli precauzionali al Centro Medico del circuito ma sta bene. Da valutare i danni alla vettura: corsa contro il tempo per il Q1? Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

