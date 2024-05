La partenza lenta di Colapinto sembra innescare il contatto tra Stanek e Hadjar. Poi la carambola che coinvolge in tutto cinque vetture: attimi di tensione, ma nessuna conseguenza per i piloti nella Sprint Race interrotta dopo appena due giri (e ripresa dopo l'ingresso della Safety Car). Qui la fotosequenza dell'incidente. Alla fine vince proprio Colapinto, che è però è sotto investigazione. Il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

