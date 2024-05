Max Verstappen conquista la settima pole consecutiva in questo campionato, l'ottava in generale: dietro di lui Piastri (su cui pende un'investigazione per impeding) e Norris, inseguono le Ferrari con Leclerc 4° e Sainz 5°. La griglia di partenza. Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE