E' vero che in testa alle classifiche ci sono sempre Max Verstappen e la Red Bull, ma quest'anno a ogni gara troviamo un argomento che ci fa attendere con trepidazione il prossimo GP. Per questo dico che, al di là di chi c'è primo in classifica, quello che stiamo vivendo è un Mondiale diverso. Guarda il video. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MIAMI, HIGHLIGHTS