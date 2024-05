Prima giornata di attività a Fiorano per la Ferrari. Sulla pista di casa lavoro di sviluppo in collaborazione con la FIA: monoposto in pista con una seconda versione di sprayguards (paraspruzzi) che dovrebbero agevolare la disputa dei Gran Premi in condizioni di pioggia estrema. A girare Oliver Bearman, Arthur Leclerc e il titolare Carlos Sainz. Domani filming day, ci sarà anche Charles Leclerc. Il Mondiale torna tra una settimana a Imola: tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW