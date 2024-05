Seb al Montana di Maranello, ristorante noto agli appassionati motori, prima di proseguire per Imola dove domenica, prima del GP, sarà al volante della MP4/8, l’ultima monoposto guidata da Senna nel 1993 prima del passaggio alla Williams. E' la vettura con la quale Ayrton vinse cinque gare e chiuse il campionato al 2° posto dietro la Williams-Renault di Alain Prost. Tutto il weekend della F1 è live su Sky e in streaming su NOW

VETTEL A IMOLA PER GUIDARE LA MP4/8 DI SENNA - GUIDA TV