L'ex pilota della Ferrari, che sarà a Imola per salire su una delle monoposto che furono del mito Ayrton, ha postato sui social una lettera per ricordare Senna: "Avevo nsolo 7 anni quando ci fu l'incidente... Crescendo ho amato la grandezza non solo del pilota ma dell'uomo sempre vicino ai problemi sociali del suo Brasile". Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna in diretta su Sky e in streaming su NOW

VETTEL A IMOLA PER GUIDARE LA MP4/8 DI SENNA - GUIDA TV