Andiamo alla scoperta degli aggiornamenti che la Scuderia di Maranello porta a Imola: pance completamente riviste, con uno scavo più ampio in stile Red Bull. Cambia anche la bocca d'ingresso per il raffreddamento dell'aria. Novità anche per l'ala posteriore, ma c'è molto di più e ve lo mostriamo con le prime immagini ravvicinate della SF-24 "2.0".

