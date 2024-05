La Ferrari è partita bene a Imola, non è un mistero: Leclerc era contento del bilanciamento, hanno lavorato bene anche nella preparazione del giro e sul passo gara. Attenzione però alla McLaren, che come a Miami mi sembra molto a mio agio in tutti i settori. Red Bull ha incontrato qualche difficoltà, modificando tanto il setup: non era mai accaduto prima. Guarda il video. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS LIBERE