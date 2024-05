Verstappen: "Non ero a mio agio sulla macchina"

Max Verstappen cupo al termine del venerdì di Imola, chiuso con tanti errori e inusuali difficoltà: "Non ero a mio agio con la macchina, per domani peggio di così non possiamo fare. Ci sono stati problemi di bilanciamento. Dobbiamo lavorare tanto, perché gli altri hanno fatto dei passi in avanti". Guarda il video con l'intervista. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

