Leclerc: "Fatichiamo sempre nelle stesse curve"

Charles Leclerc non nasconde la delusione per la pole mancata a Imola: "Fatichiamo sempre nelle stesse curve, la 2 e la 3. E' strano, è una tendenza che va avanti da alcune gare e dobbiamo migliorare su questo. Il punto di forza della Red Bull è quello di poter andare sui cordoli". Il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

"Fatichiamo sempre nelle stesse curve"

"Rispetto agli altri abbiamo faticato in un paio di settori, il 2 e il 3. La preparazione gomma è importante, ma è strano. Sono sempre le stesse curve che ci danno fastidio, dobbiamo migliorarla. E' un punto di forza della Red Bull quello di andare sui cordoli, non so come guida Max ma io non riesco a fare le curve come lui. La tendenza è la stessa da un po' di gare a questa parte".