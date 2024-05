Alle 15 la settima prova della stagione di F1. Dalla pole scatta Max Verstappen con la Red Bull, che intanto sta correndo una gara virtuale. Scatto in avanti delle Ferrari dopo la penalità a Piastri: Leclerc terzo e Sainz quarto in griglia. Le Rosse sono cresciute con il pacchetto di aggiornamenti portati qui, ma c'è da fare i conti anche con una McLaren sempre in palla. Dalla pista al meteo, qui le news prima del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna: è live su Sky e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZA

La prima gara della stagione di F1 a casa nostra. Il Mondiale è a Imola e dalle 15 ci sarà il via dell'atteso gran premio che arriva dopo due giornate di libere e qualifiche emozionanti e piuttosto equilibrate. Certo, dalla pole parte il solito Verstappen, ma c'è stato uno scatto in avanti delle Ferrari dopo la penalità a Piastri (tre posizioni per impeding): Leclerc terzo e Sainz quarto in griglia. Le Rosse sono cresciute con il pacchetto di aggiornamenti portati qui, anche se c'è da fare i conti con una McLaren sempre in palla.

Verstappen intanto corre una gara virtuale In queste ore Verstappen sta guidando su iRacing per la "24 Hours Nürburgring". Una gara online dunque e, come era stato reso noto nei giorni scorsi, potrebbe aver corso anche nella notte. L'olandese campione del mondo non è mai sazio...

La programmazione del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna su Sky Ore 8.25: F3 – Feature Race

Ore 9.55: F2 - Feature Race

Ore 11.40: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Ore 24: "Io e Ayrton"

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista Circuito : Autodromo Enzo e Dino Ferrari

: Autodromo Enzo e Dino Ferrari Lunghezza : 4 909 m

: 4 909 m Curve : 19

: 19 Giri in gara: 63

Le gomme Pirelli per la gara in Emilia Romagna Il fornitore unico del Mondiale porta a Imola la C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. leggi anche Imola, le gomme del GP per una F1 più sostenibile

Il meteo per il GP di Imola: ore 15, LIVE su Sky Giornata parzialmente nuvolosa, ma la pioggia non dovrebbe arrivare: c'è un 20% di possibilità che riguarda l'intero arco della giornata. Nubi in aumento in coincidenza con l'inizio della gara alle 15. Temperatura di 25°.