Immagini spettacolari dalla Curva Gresini (ex Variante Alta) di Imola, dove le monoposto si staccano da terra. Cosa accade lì e come si affronta quel tratto ce lo spiega nel VIDEO Ivan Capelli. Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV