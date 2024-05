Una "riunione straordinaria" prima di tornare in pista. L'immagine postata sull'account Instagram di Mario Isola, direttore Motorsport Pirelli, racconta il bel momento che ha riunito i vertici di F1, Pirelli e dei team nel weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. Oggi terze libere, poi le qualifiche alle 16: tutto live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV