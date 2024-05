Sembrava in difficoltà ieri e oggi ha tirato fuori un super giro. Verstappen centra a Imola, anche grazie a una scia, la settima pole su sette da inizio stagione ed eguaglia Prost ma anche Senna (otto consecutive). Al termine delle qualifiche il team radio di Horner lo esalta: "Incredibile prova, un altro record". Tutto il weekend del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

IMOLA, HIGHLIGHTS QUALIFICHE