Marco Antonelli è a Imola accanto al figlio Kimi per il weekend della F2. A Sky racconta: "La prima volta che Wolff mi ha chiamato ero incredulo, mi ha fatto piacere ma non gli avevo dato peso". E il consiglio al figlio: "Gli dico di essere sempre umile e critico con sé stesso". Tutto il fine settimana del GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

