La Sprint Race di Formula 2 a Imola inizia con uno spaventoso incidente in partenza che coinvolge sei piloti. Nessun danno per i coinvolti. La vittoria si è decisa all'ultimo giro con Colapinto che attacca Aron, passandolo e aggiudarsi la Sprint. Bearman 5° e Antonelli 11°, fuori dai punti.

Allo spegnimento dei semafori è subito caccia alle testa della corsa. E in mezzo al gruppo succede di tutto. Verschoor e Marti partono mal posizionati dalla piazzola. Davanti a loro, contatto multiplo innescato da una partenza lenta di Colapinto che coinvolge Fittipaldi, Durksen, Hadjar, Stanek, Hauger. Per fortuna nessun danno per i piloti. Safety Car. In testa c’è Aron, davanti a Cordeel e Colapinto. Bearman è quinto, Antonelli solo dodicesimo, molto lento al via. Si riparte al sesto giro di venticinque. In un giro Colapinto passa in seconda posizione approfittando di un errore di Cordeel. Al 23esimo giro Maloney sorpassa proprio Cordeel e guadagna la terza piazza. Ultimo giro: Franco Colapinto attacca Aron e lo passa, andando a vincere la gara Sprint. Sub judice anche lui, tuttavia, per il contatto iniziale con Hadjar e Stanek. In seconda posizione Aron e un terza Maloney. Bearman è quinto, Antonelli solo undicesimo e fuori dai punti.