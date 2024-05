F3, Leon vince la Sprint a Imola. 6° Minì

La Trident si supera e dopo la doppietta messa a segno nella qualifica del 2022 con Zane Maloney e Roman Stanek, va a segno a Imola realizzando una clamorosa tripletta nel turno di qualifiche della Formula 3, affidando al sorprendente Santiago Ramos le chiavi virtuali della pole position di domenica , davanti ai compagni di squadra Leonardo Fornaroli e Sami Meguetounif . Settimo tempo, invece, per l’altro italiano Minì (Prema). Per effetto dell’inversione dei primi dodici tempi, come da regolamento, tuttavìa, in gara Sprint si schierano davanti a tutti le monoposto di Sztuka (MP) e Leon (Van Amersfoort). In seconda fila parte uno dei leader del campionato, Luke Browning (Hitech) e le Trident sono costrette ad accomodarsi in quinta e sesta fila.

La cronaca della Sprint

Al giro di formazione Inthraphuvasak (AIX) non si avvia e deve rientrare in pit lane. Allo spegnersi dei semafori c’è grande bagarre per la conquista delle posizioni di vertice e si combatte in mezzo al gruppo per risalire il plotone e stare fuori dai guai. A condurre Leon. In coda si gira Boya, toccato da Smith: Safety Car. Ha perso posizioni Fornaroli, tredicesimo. Minì è ottavo. Si riparte al quarto giro. Nel corso del sesto giro va a sbattere contro le protezioni Voisin, dopo un contatto con Wurz, e rientra la Safety Car. La gara ricomincia all’ottava tornata. Meguetounif attacca subito Beganovic, lo tampona e finisce in ghiaia alla prima curva. Altra Safety Car. Nuova partenza lanciata all’undicesimo di diciotto giri. Al dodicesimo giro Minì sosrpassa Van Hoepen. Davanti Goethe si installa al secondo posto all’inseguimento di Leon. In pista si ferma Inthraphuvasak, poi riesce a ripartire ma la solerzia della Direzione Corsa manda in pista la Safety Car e Leon è costretto ancora a interrompere la sua fuga e viene anche investigato. Si riparte al quindicesimo giro. Beganovic passa Browning, che per difendersi sbaglia e finisce in ghiaia forzando la staccata. Virtual Safety Car, sotto investigazione Leon per waving, Goethe e Tramnitz per irregolarità sotto Safety Car. Goethe e Tramnitz vengono poi penalizzati di 5”, vanificando il sorpasso a due curve dalla fine inflitto da Goethe su Leon, che -sub judice, vince comunque la gara. Minì è sesto, Fornaroli solo undicesimo.