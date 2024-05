È un mercato piloti sempre nel vivo. Dopo l’addio di Hulkenberg, ad occupare i sedili della Haas potrebbero essere Ocon e Bearman, attualmente in F2. In Alpine, invece, potrebbe restare Gasly con al suo fianco Zhou, mentre Bottas è in trattativa con la Williams. Tutto il mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

