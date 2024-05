E' passata soltanto una gara e quindi è difficile giudicare gli aggiornamenti della Ferrari. A prima vista sembra che siano andati più nella direzione di Leclerc come stile di guida: vero che Sainz ha pagato anche la strategia, ma Charles è sembrato più a suo agio, più esplosivo. Guarda il video. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS