Sergio Perez ha concesso una lunga intervista ai canali ufficiali della Formula 1, tornando così a parlare del suo addio alla Red Bull. Il pilota messicano si è soffermato sul cambio Lawson-Tsunoda: "Ora la gente all'improvviso si rende conto di quanto fosse difficile da guidare la vettura". Dopo un commento su Tsunoda, Perez ha anche parlato dei suoi progetti futuri: "Sono stato contattato da alcuni team.." F1, GP GIAPPONE: ORARI E DOVE VEDERE

La Red Bull continua ad essere sulla bocca di tutti, ma stavolta a parlare è stato Sergio Perez. "Checo" è stata la seconda guida del team anglo-austriaco per quattro lunghe stagioni, contribuendo attivamente alla conquista di due titoli Costruttori (2022 e 2023) al fianco di Max Verstappen. Perez, in una lunga intervista ai canali ufficiali della F1, ha parlato delle difficoltà riscontrate lo scorso anno alla guida della Red Bull, approfittando anche della recente notizia del cambio Lawson-Tsunoda: "La gente ha la memoria corta e bastano un paio di gare storte per far dimenticare quello che hai fatto". L'ex Red Bull, infatti, si è ritrovato sotto il mirino dopo una stagione disastrosa, non riuscendo a vincere neanche una gara e ottenendo solo quattro podi - compromettendo così anche il Titolo Costruttori 2024. "Solo adesso le persone capiscono che la mia posizione non era delle più facili in Formula 1, e che nel complesso ho fatto estremamente bene. Soprattutto l'anno scorso non ho avuto modo di mostrare quello che sono in grado di fare come pilota, ma ora la gente all'improvviso si rende conto di quanto fosse difficile da guidare la macchina. Ho trascorso così tanto tempo in Red Bull che tutti si sono dimenticati di quanto sia difficile quell'auto da guidare". Difficoltà che sembrano aver colpito anche lo stesso Liam Lawson, che era andato a sostuire il pilota messicano dopo il GP Abu Dhabi. Infatti Lawson, come anche Verstappen, ha più volte parlato di come la vettura di Milton Keynes avesse delle caratteristiche tali da farla risultare sbilanciata: un problema più volte riscontrato dallo stesso Perez. Leggi anche Quant'è dura la vita all'ombra di Verstappen

"La macchina non ti dà fiducia. Tsunoda? Ha la mentalità giusta" Nonostante un addio turbolento, il pilota messicano si dice legato alla scuderia: "Voglio davvero che facciano bene, perché ho passato quattro anni con loro e voglio che tornino a lottare. Difficile sapere cosa stia succedendo internamente perché, pure se sono rimasto in contatto con alcuni membri del team, in questo momento io sono all'esterno del team. Ma alla fine è semplice dire che la macchina è difficile da sfruttare al 100% e non ti dà la fiducia necessaria. Anche Adrian Newey (ex ingegnere delle performance di Checo, ndr) ne ha parlato in passato. Ora lui è con Yuki, quindi spero che facciano bene. Tsunoda? Ha talento e velocità ma, soprattutto, penso che abbia la mentalità e l'atteggiamento giusto". Leggi anche Tsunoda in Red Bull: "Sono pronto". Sui social...