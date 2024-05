Grande appassionato di F1, il due volte campione del mondo di MotoGP Pecco Bagnaia è a Imola per assistere alla gara: "Bellissimo, fa un effetto diverso essere in griglia ma non in moto. L'affetto dei tifosi è incredibile". E su questa pista: "Sarebbe fantastico se anche noi potessimo correre qua: è un circuito fantastico". Oggi alle 15 il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna è live su Sky e in streaming su NOW

