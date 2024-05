Vicky Piria, dopo aver realizzato le interviste al termine della gara, analizza la gara di Lando Norris, che ha chiuso al 2° posto: "Ci credeva, l'ho visto arrabbiato perché l'ha sentita davvero vicina questa vittoria. In ogni caso è stata una grande gara, questa è una Formula 1 stupenda". Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS