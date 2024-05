Carlos Sainz commenta il 5° posto di Imola: "Oggi ci mancava un po’ di ritmo, non sono molto felice perché ieri dopo le qualifiche abbiamo visto qualcosa nella macchina che non andava. Abbiamo avuto dei problemi, è stato un weekend difficile. In qualifica dobbiamo capire cosa ci manca e migliorare, già da Monaco". Guarda l'intervista. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW

GP IMOLA, HIGHLIGHTS