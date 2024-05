Non solo Imola: Verstappen ha partecipato alla 24 Ore virtuale del Nurburgring con il Team RedLine durante il weekend italiano, prendendo parte a due turni di guida. Il Mondiale torna la prossima settimana a Monte-Carlo in diretta su Sky e in streaming su NOW

Non solo Imola: Max Verstappen ha partecipato con il team RedLine alla 24 Ore virtuale del Nurburgring sulla piattaforma iRacing, grazie ad un simulatore portato a Imola per l’occasione. Il campione olandese ha corso due turni, uno sabato sera poco dopo le 20.30 e l’altro domenica mattina prima delle 8.30, per poi andare nel paddock per la gara in compagnia di Ocon, che gli ha domandato come fosse andata. Naturalmente, il suo team era in testa con 35’’ di vantaggio sugli inseguitori.