La squadra di Woking ha presentato, per il fine settimana del Principato, la vettura speciale in onore di Senna che richiama i colori del suo casco: giallo di base, con una banda blu e una verde. Oltre alla vettura, anche tutti i membri del team avranno una divisa dedicata.

