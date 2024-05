I precedenti non hanno sorriso fino ad oggi a Charles nella gara di casa, ma dopo il weekend in Emilia-Romagna c'è la consapevolezza di una Ferrari più competitiva. Red Bull sempre avanti ma più vicina, mentre McLaren, diventata avversaria concreta di Leclerc e della Scuderia, teme di soffrire nel lento stretto del Principato. E gli aggiornamenti della Rossa danno fiducia. Il weekend della F1 è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

