Le parole di Charles a Monaco Info verso la gara di casa tra le strade del Principato: "Abbiamo fatto dei miglioramenti e ne dobbiamo fare altri perché McLaren ha compiuto un grosso passo avanti. E poi c’è la Red Bull che resta il riferimento. Motivato e pronto, mi auguro sia la volta buona. C'è qualche altro aggiornamento che arriverà, speriamo ci permetterà di approfittarne". Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

"Gli aggiornamenti di Imola hanno funzionato, mi sono sentito più a mio agio anche se era il circuito il migliore per giudicarne la bontà. Abbiamo fatto dei miglioramenti e ne dobbiamo fare altri perché c'è la McLaren che ha portato degli aggiornamenti e ha fatto un grosso passo avanti. E poi c’è la Red Bull che resta il riferimento fino ad ora. Ma la direzione presa a Maranello con gli ingegneri ci rende tutti contenti e sono ottimista per il futuro". Sono le parole di Charles Leclerc a Monaco Info alla vigilia dell'ottavo weekend di F1 che il pilota della Ferrari correrà tra le strade di casa nel Principato di Monaco. Un'emozione speciale, per Charles, che ha parlato anche degli ulteriori sviluppi che attano la SF-24.



"Speriamo sia la volta buona. E la qualifica è fondamentale" "Ora Monaco, dove speriamo di essere su un gradino più alto del podio. C’è tanta motivazione, un circuito complicato, ho fatto tanto simulatore per prepararmi al weekend spero che sia la volta buona. In ogni caso abbiamo fatto di tutto perché possa esserlo. E la qualifica è fondamentale ancora di più qui perché la domenica è difficile superare”

"Nessuna pressione, solo una motivazione in più corre a casa" "Mai pressione correre qui, piuttosto motivazione e voglia di fare bene. E’ il piacere di correre su un circuito eccezionale come Monaco, il mio preferito, dove spingi e non ti permette di sbagliare".

"Previsti altri sviluppi per la SF-24, speriamo di approfittarne" Leclerc ha poi aggiunto sugli sviluppi della monoposto: "C'è qualche altro aggiornamento che arriverà e speriamo di approfittarne. A Imola non abbiamo vinto, ma abbiamo ottenuto i punti che potevamo ottenere. Proverò a vincere domenica a Monaco, è il mio weekend preferito perché spingere al massimo in quelle strade è straordinario, si decide praticamente tutto al sabato in qualifica ed è anche per questo che a noi piloti piace tanto quel fine settimana".

"Podio importante a Imola, ora un altro appuntamento speciale per me" "A Imola è andata abbastanza bene, sarebbe stato meglio il primo posto ma è stato un weekend positivi. In Italia era importante almeno arrivare sul podio. Davanti a tutti i tifosi è stato un weekend speciale e ora un altro appuntamento altrettanto speciale per me".

"Vasseur sta dando una direzione chiara" "Con Fred è da diversi mesi che lavoriamo insieme e tutto va benissimo. Ha dato un’aria nuova alla Scuderia ed è molto chiaro nella direzione che vuole dare alla squadra. Finora tutto va estremamente bene. Questa stagione è più positiva della passata, che è stata difficilissima. Quest’anno siamo più vicini alla vittoria, ci manca ancora un po’ di strada, speriamo di colmarla a Monte-Carlo. Ora la stagione è partita u una piega positiva, anche se la stagione è lunga e bisogna continuare a lavorare”.

"Calendario a 24 gare, faticoso soprattutto per i meccanici" “Una stagione così lunga è faticosa per noi piloti anche se viaggiamo nelle migliori condizioni, ma è soprattutto faticoso e impegnativo per i meccanici. Bisogna fare attenzione a gestire per non arrivare troppo stanchi alla fine”