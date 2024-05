La gara di Imola si è conclusa davvero con poco distacco, soprattutto tra Verstappen e Norris. Ma anche Leclerc è lì, soprattutto se pensiamo al gap che c'era nelle prime gare, Verstappen ancora ha qualcosa in più, per ora cominciano ad essere tante forze in campo e non solo un dominatore. Adesso arriva Monte-Carlo, che è una gara a sé. Tutto il weekend è come sempre live su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV