La competizione "The Ten Racers" di EA vedrà i piloti di Ferrari e Williams impegnati in una gara virtuale sul mitico circuito cittadino monegasco per il nuovo videogioco F1 24 che verrà lanciato il 31 maggio. Pronti a sfidarli anche due star del calcio Diogo Jota e Pierre-Emerick Aubameyang

