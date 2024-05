Il problema della Red Bull è del saltellamento: la vedo più dura e questo porta ad avere meno grip e a sentirla meno sui cordoli. Al contrario la Ferrari è più precisa: Charles ha rischiato sfiorando il muro e lo fai solo quando senti la macchina come una seconda pelle. Ma non sottovalutiamo Max... Guarda il video. Il GP Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE