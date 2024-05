Charles parte bene, poi un detrito della monoposto di Zhou (finito a muro) colpisce la sua Ferrari SF-24 e condiziona il resto delle FP1. Danni al fondo e poi smontato: meccanici al lavoro per sistemare la vettura prima della seconda sessione di prove. Tutto il weekend che come sempre è in diretta su su Sky e in streaming su NOW

Si dirà che la maledizione di Monaco prosegue per Leclerc, che in casa non riesce proprio ad essere “profeta”. Nella prima sessione di prove libere, infatti, dopo essere partito molto bene, Charles ha dovuto fare i conti con un detrito della monoposto di Zhou -finito a muro- che ha colpito la sua SF-24. Il resto della sessione è stata di conseguenza condizionata: danni alla parte centrale del fondo, che è stato smontato. Dalle prime immagini si è notato l’intervento dei meccanici nella zona del secondo elemento della floor fences, quindi l’entrata del canale venturi (la parte anteriore è subito apparsa troppo ‘morbida’). Controlli anche sulla chiglia della parte frontale. Il lavoro prosegue per sistemare la vettura prima della seconda sessione di prove. C’è tutto il tempo per rimediare e sono solo le libere, beninteso, ma quella nel Principato è una gara a sé e tutto deve essere perfetto. Soprattutto per Charles che corre in casa.