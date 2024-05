Max Verstappen sotto pressione sbaglia: l'errore alla Saint Devote è quello che gli è costato l'ultimo tentativo per la pole. E' la dimostrazione che quando tutto non è perfetto, anche lui non è impeccabile. Con una Red Bull che ha dei problemi, visto anche il risultato di Perez solamente 18°. Guarda il video. Il GP Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE