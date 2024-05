Nessuna penalità per Carlos Sainz, che era finito sotto investigazione per impeding su Albon. Lo spagnolo, terzo al termine delle qualifiche del GP di Monaco, era stato convocato dai commissari con il pilota della Williams per un episodio accaduto in Curva 15 nel corso del Q1, ma è stato scagionato. Il GP Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS QUALIFICHE