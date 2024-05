Frederic Vasseur commenta la super qualifica della Ferrari, con Leclerc in pole e Sainz 3° a Monaco: "Charles sta volando da venerdì, abbiamo cambiato il motore ma non ci sono problemi. Ha mantenuto la calma, è andato alla grande: sapremo gestire l'attesa in vista della gara. Bravo anche Carlos. Le posizioni di partenza sono importanti, ma bisognerà fare bene per vincere, nulla è scontato". Guarda il video. Il GP Monaco è live su Sky e in streaming su NOW

