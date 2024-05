La prima e favolosa vittoria di Charles nella sua Monaco si è conclusa in pista con un team radio in cui il pilota della Ferrari si è liberato in un urlo e lasciato andare a lacriime di gioie. Un momento che resterà nella storia del Mondiale. Il campionato torna il 9 giugno a Montreal: diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MONACO, CRONACA E HIGHLIGHTS