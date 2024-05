La vittoria di Charles Leclerc nella sua Monaco è una consacrazione tutta lacrime e gioia. Un risultato che sa di svolta anche per il resto della stagione. La Ferrari rincorre la Red Bull nel Costruttori e il monegasco è a -31 da Verstappen. Anche se la Red Bull promette battaglia già dai prossimi appuntamenti. Il Mondiale è live su Sky e in streaming su NOW GP MONACO, HIGHLIGHTS

Lacrime e gioia, in un mix di emozioni che ha messo d’accordo davvero tutti, da chi ama il colore rosso agli avversari. La vittoria di Charles Leclerc a casa sua è arrivata dopo un fine settimana in cui tutti speravano ma nessuno voleva dirlo troppo ad alta voce, in cui si sussurrava e si sognava. Fino all’esplosione finale, quando dopo due pole a vuoto, è arrivata finalmente anche la consacrazione speciale a Monaco, dove è nato, cresciuto e per la prima volta ha coltivato quel sogno di guidare una macchina rossa, come ama ricordare spesso. Sotto quella bandiera a scacchi tanto rincorsa passato, presente e futuro si sono per un attimo allineati. approfondimento Ferrari, che festa per Leclerc a Monaco! VIDEO

La vittoria di Leclerc qui serviva a lui, serviva alla squadra ma anche un po’ a tutti. Lui si è sicuramente tolto un peso, dalla testa e dal cuore, ritrovandosi in un tutt’uno con la sua monoposto bellissimo da guardare e inavvicinabile per gli avversari che lo ha fatto volare. Un risultato che sa tanto anche di svolta pensando al resto della stagione. C’è ovviamente la consapevolezza che questa iconica pista rimane per caratteristiche unica, e vincere qui non vuol dire avere una macchina vincente ovunque. Ma i punti recuperati anche con Sainz sul podio in terza posizione sono pesanti. approfondimento Leclerc a -31 da Max: le classifiche dopo Monaco

La Red Bull rimane sempre là davanti ma ora la Ferrari è saldamente in seconda posizione a meno 24 punti, e il sogno di poter impensierire il team campione del mondo almeno nella classifica costruttori diventa meno sogno. Con Leclerc a meno 31 da Verstappen. Le prossime piste racconteranno altre storie. Max e la Red Bull torneranno a fare a spallate come ha già promesso il tre volte campione del mondo, ma c’è una certezza in più. Le emozioni quest’anno non sono più solo cosa sua. approfondimento Leclerc a Monaco: è la 245^ vittoria della Ferrari